Con una tonnellata e 226 chili la zucca di Peccioli (Pisa) coltivata da Stefano Cutrupi, toscano di 39 anni, in una fattoria di Radda in Chianti si è aggiudicata il titolo di zucca più grande al mondo. Un bel primato, che ci permette di parlare di questo ortaggio protagonista dell'autunno. Buono da utilizzare in numerose ricette fa anche bene all'organismo ed è utile anche per chi è a dieta.

