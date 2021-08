Obesità e cancro, esiste un preciso collegamento

Che l'obesità fosse una condizione pericolosa per la salute dell'organismo intero non è certo una scoperta recente: il sovrappeso grave affatica cuore, reni, fegato, ossa e apre la porta a una serie di disordini metabolici come il diabete, il colesterolo e tutto quello che ne consegue. Oggi però uno studio molto dettagliato condotto dai ricercatori di Harvard e pubblicato sulla rivista Cell mette in correlazione l'obesità e il tumore partendo dalla risposta del sistema immunitario.