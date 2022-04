Omicron 2 è ancora una minaccia. Malgrado la fine dello stato di emergenza, la pandemia non è di certo andata in ferie, e chissà se ha intenzione di farlo almeno in vista dell’estate. L’ultima variante del Covid-19 continua a infettare persone e la brutta notizia è che non risparmia nemmeno chi ha superato da poco la malattia.

