Questi sono i 5 cibi più sostenibili e perché fa bene mangiarli (anche alla dieta)

Tutti sappiamo quando è importante, nella nostra dieta di tutti i giorni, scegliere cibi sostenibili che fanno bene alla salute del pianeta e alla nostra. Si tratta di una scelta che rende in grado di evitare gli sprechi, optando per alimenti freschi e di stagione, limitando i cibi processati e facendo attenzione alla provenienza degli ingredienti. Esistono però alcuni cibi che, molto più di altri, sono in grado di arrecare il minor impatto ambientale possibile. Andiamo a vedere di quali si tratta.

Foto Shutterstock; music Elevate from Bensound.com