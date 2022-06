Riesci a stare su una gamba sola per 10 secondi? Il test che predice quanto ti resta

LOLNEWS.IT - Può sembrare semplice mantenere l’equilibrio per 10 secondi stando solo su una gamba, ma uno studio internazionale guidato da scienziati brasiliani della Clinica di Medicina dell'Esercizio – Clinimex di Rio de Janeiro ha stabilito che almeno 1 persona su 5 non ci riesce. Essere capaci di fare questo esercizio apparentemente facile è sinonimo di buona salute: richiede infatti potenza muscolare, flessibilità, concentrazione, forza e naturalmente equilibrio, tutte abilità che alcuni fattori dello stile di vita possono ridurre al minimo. Le principali cause per cui non riusciamo a stare per 10 secondi su una gamba sola sono le stesse che portano ad abbassare la qualità della nostra vita e ad un maggior rischio di morte prematura.

