Usi salviettine igienizzanti o gel per mani? Sono inutili e potenzialmente dannosi

Durante l'emergenza Covid, molti disinfettanti contenenti composti di ammonio quaternario (QAC) sono diventati molto popolari, ma alcuni studi suggeriscono che questi prodotti sono potenzialmente dannosi e inutili. L'uso di tali disinfettanti è stato associato a problemi di salute come l'asma, la dermatite e l'infiammazione in diversi studi condotti sull'uomo, mentre studi su animali hanno sollevato ulteriori preoccupazioni come l'infertilità e i difetti alla nascita. Inoltre, l'uso eccessivo di questi prodotti potrebbe contribuire all'antibiotico resistenza. Gli scienziati suggeriscono di identificare e rimuovere gli utilizzi non necessari di QAC, promuovere alternative più sicure e incentivare l'innovazione di alternative per prevenire danni alla salute umana ed ecologica. Noi consumatori possiamo difenderci leggendo le etichette dei prodotti per identificare la presenza di QAC e limitando l'uso di tali prodotti quando possibile.

Foto Shutterstock; music Korben