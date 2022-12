Salvini: «Problema è burocrazia, ora velocizziamo i cantieri»

(Agenzia Vista) Bergamo, 27 dicembre 2022 "Quando sono arrivato al ministero ho chiesto quanti fondi avessimo previsto per il periodo 2014-2020 e mi hanno risposto, nel 2022, 20 miliardi. Ma di questi ne sono stati impegnati 8 e pagati 2. Il problema è la burocrazia che è troppo lenta tra autorizzazioni e ricorsi. E il problema non è solo quello dei finanziamenti: spesso manca la necessaria capacità progettuale esecutiva che può far passare dalla cifra sulla lavagna al cantiere. Ora modificheremo il Codice degli appalti, nel rispetto di tutti gli enti coinvolti negli iter". Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando alla Berghem Frecc ad Alzano Lombardo. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it