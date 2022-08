Sanna Marin balla scatenata, sui social i video della premier finlandese

(LaPresse) Polemiche in Finlandia dopo la diffusione sui social di alcuni video di un party privato in cui si vede la premier Sanna Marin scatenarsi in balli e canti insieme a diversi personaggi pubblici. Con Marin nei video ci sono, tra gli altri, l'artista Alma e sua sorella Anna, la fotografa e influencer Janita Autio, la conduttrice Tinni Wikström, la conduttrice radiofonica Karoliina Tuominen, la stilista Vesa Silver e la deputata Ilmari Nurminen. Il video ha suscitato critiche ed indignazione, soprattutto perché in sottofondo si può sentire qualcuno che, durante i balli scatenati, fa riferimento alla 'banda della farina', espressione associata all'uso di cocaina. Sanna Marin si difende e assicura: "Non ho fatto uso di droghe, ho solo bevuto un po' di alcol". "Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca. Questi sono video privati non destinati al pubblico", ha spiegato la prima ministra. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE