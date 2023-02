Sanremo 2023, Kekko dei Modà: «Abbiamo fatto cose meravigliose, ora vogliamo portare empatia»

I Modà tornano in gara al Festival di Sanremo con il brano Lasciami, che - come ormai apertamente dichiarato da Kekko - parla non di una storia d'amore, ma del rapporto (tribolato) con la depressione. Una canzone autobiografica e un traguardo personale per il leader della band, che ci racconta infatti di non aver scritto Lasciami specificamente per il Festival. «Il brano nasce da un viaggio mio molto introspettivo, che non potevo non considerare parte importante della mia vita. Dovevo lasciare un segno musicale. - ci dice Kekko - Ho scelto di portarla all’Ariston perché sono stato aiutato da Amadeus. Ci si vergogna molto della depressione ed ho capito che non bisogna avere vergogna. Condividere il problema può solo aiutare. A me ha aiutato molto». «Quando mi è stata diagnosticata la depressione mi vergognavo. - continua l'artista - Non ne ho mai parlato, se non a maggio dello scorso anno. L’ho detto ai miei concerti perché era giusto che le persone sapessero».