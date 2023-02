Sanremo, Amadeus: «Ci sarà il Presidente Sergio Mattarella»

Presente anche Roberto Benigni per i 75 anni della Costituzione

Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Ho il piacere che questa sera per la prima volta nella storia del Festival sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono grato al Presidente che ha accettato questo invito e ringrazio Giovanni Grasso e Lucio Presta che hanno lavorato a lungo per questo. La sua presenza è segno della vicinanza del capo dello Stato al mondo della Cultura e per celebrare i 75 anni della Costituzione" lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. In prima fila, al Teatro Ariston, ci sarà questa sera anche Roberto Benigni, per commemorare i 75 anni della Costituzione italiana. Lo ha annunciato, tra l'emozione e gli applausi, il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus.