Sanremo, Amadeus: «No a esclusione di Blanco dai prossimi Festival»

(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2023 "Non me la sento a dire che Blanco non deve far più parte del Festival di Sanremo", le parole di Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev