AteneiOnline, l'avatar che indirizza gli studenti nella scelta del corso di laurea

Un cappello da laureato, una maglietta bianca e un paio di jeans “virtuali”. È questo il look del nuovo avatar AteneiOnline disponibile su Roblox. Si tratta della piattaforma digitale frequentata ogni giorno da centinaia di migliaia di studenti. Obiettivo primario del nuovo avatar: divenire un innovativo punto di contatto tra i giovani utenti del Metaverso e un team di orientatori professionisti specializzati nella formazione universitaria a distanza che possa coniugare la complessità della scelta del percorso di studi e gli aspetti ludici tipici delle più popolari piattaforme interattive. Il settore della formazione universitaria online ha visto negli ultimi 5 anni una crescita del 300%. Dati recenti indicano che un liceale su due considera di avviare il proprio percorso universitario studiando da remoto. In parallelo, gli ultimi anni hanno anche visto un’esplosione in popolarità del cosiddetto “metaverso”.

Foto ufficio stampa AteneiOnline; music Elevate from Bensound.com