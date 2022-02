Camilla regina consorte? La reazione di William e Harry dopo le parole di Elisabetta

LOLNEWS.IT - Da anni Carlo ha cercato di negoziare lo status di regina consorte per Camilla con la Regina e finalmente ci è riuscito: l’investitura ufficiale è arrivata in occasione del 70esimo anniversario di regno, attraverso un messaggio ai sudditi. La Regina ha esplicitamente detto: «È mio desiderio che, quando sarà, Camilla venga chiamata Regina consorte»; Carlo, in un’altra nota, ha ringraziato la madre e la stessa Camilla: «Mia moglie è stata il mio fermo sostegno per tutto il tempo». William e Harry, stando al parere di Robert Lacey, non avrebbero voluto che la matrigna ricevesse questo regalo. In passato, infatti, avrebbero vivamente osteggiato Carlo per difendere la memoria della compianta Diana.

