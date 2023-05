Harry, conversazione con Re Carlo la notte prima dell'incoronazione

Secondo l'esperto reale Nick Bullen, in vista dell'incoronazione di re Carlo III, il principe Harry avrebbe parlato con suo padre la sera prima, per discutere i piani per il giorno dell'evento. Anche se Harry è tornato negli Stati Uniti poco dopo la cerimonia, si crede che abbia comunque avuto una conversazione con il re per pianificare i suoi movimenti e le pochissime ore trascorse nel Regno Unito. Non si sapeva quali fossero i piani del principe per il pomeriggio dell'incoronazione fino al giorno stesso, ma si sapeva che aveva intenzione di tornare a casa in California per il quarto compleanno del primogenito, il figlio Archie. Bullen crede che Harry non sia stato presente alla cena di famiglia la sera prima dell'incoronazione, ma che il re abbia comunque reso omaggio alla famiglia alzando i calici e brindando in onore di Archie, per celebrare il suo compleanno.

