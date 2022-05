Harry e Meghan, Lilibet compie un anno: la sorpresa speciale della Regina sulla bisnipote

LOLNEWS.IT - Ora che Harry e Meghan hanno sciolto le riserve sul Giubileo di Platino confermando che saranno presenti e che insieme a loro ci saranno anche Archie e Lilibet, gli osservatori reali si affrettano ad indagarne i reali motivi dietro la decisione. Il weekend di festeggiamenti dovrà essere dedicato alla Regina Elisabetta e alla celebrazione dei suoi 70 anni di regno, ma i duchi di Sussex hanno già in mente un piano per attirare su di loro tutta l’attenzione: in quei giorni festeggeranno anche il primo compleanno di Lilibet. Cos'ha deciso la Sovrana sulla bisnipote.

