Kate, la strategia di Re Carlo per sviare l'attenzione dallo stato di salute della nuora: ecco cosa ha fatto

Gli intricati meccanismi di palazzo della famiglia reale britannica si stanno rivelando sotto una nuova luce in virtù di quello che sta accadendo in questi giorni, dato che gli esperti ipotizzano che la recente dichiarazione di Re Carlo riguardo alla sua prossima operazione alla prostata potrebbe essere stata orchestrata con uno scopo ben preciso: proteggere la Principessa Kate Middleton, attualmente in convalescenza da un misterioso intervento chirurgico sul quale si sa ben poco. Andiamo a scoprire cosa si nasconde dietro la tempistica e la strategia di queste dichiarazioni, cercando di comprendere la vera intenzione della Corona dietro questo gioco di annunci e distrazioni.

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben