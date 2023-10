Matrimoni in Italia, ecco i trend 2024 che piacciono agli sposi stranieri

I trend 2024 per i destination wedding in Italia sono al centro dell'attenzione per gli stranieri che desiderano celebrare il loro matrimonio nel Bel Paese. L'Italia è una delle destinazioni più richieste per questo tipo di nozze, grazie ai suoi panorami mozzafiato, alla cucina straordinaria e alla ricerca della Dolce vita. Inoltre, gli sposi stranieri apprezzano l'opportunità di scoprire luoghi segreti consigliati dagli abitanti del posto, lontani dal turismo di massa. La nuova edizione di Borsa del Matrimonio in Italia, che si terrà il 20 e 21 ottobre 2023 al Palazzo dei Congressi di Roma, riunirà buyer internazionali e seller italiani per identificare le tendenze che caratterizzeranno il settore del wedding nel 2024. I destination wedding in Italia offrono una vasta gamma di possibilità, con diverse strutture per matrimoni provenienti da ogni regione del paese, ciascuna con la sua storia e atmosfera uniche. Nel Lazio, le location immerse nella natura, circondate da ulivi, pascoli e campi coltivati, sono particolarmente richieste, offrendo la possibilità di gustare menù stagionali raffinati in un ambiente tranquillo e verde. La campagna maremmana offre l'opportunità di organizzare matrimoni più intimi all'interno delle terme, combinando l'autenticità della natura con il comfort dei resort di charme presenti nella zona. La Puglia è una delle regioni più popolari per i destination wedding in Italia, grazie alle sue masserie iconiche e alla straordinaria offerta eno-gastronomica. I palazzi e le dimore storiche della Sicilia creano uno sfondo elegante e sontuoso per le nozze, mentre la Liguria soddisfa gli sposi che amano sia il mare che la montagna. Un tocco davvero originale può essere dato scegliendo l'Acquario di Genova come sfondo per le foto di matrimonio.

Foto ufficio stampa; musica Korben