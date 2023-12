Natale è alle porte, cosa regaliamo al nostro cane? Qualche idea e consiglio!

Il periodo della festa più bella dell’anno è dietro l'angolo, e con esso sorge la cruciale domanda: che regali possiamo fare al nostro amato cane a Natale? Mentre la casa si riempie di addobbi e sotto l'albero compaiono doni e pacchetti, non dimentichiamo di includere Fido e renderlo felice. Dai giochi di attivazione mentale contro la noia agli snack più gustosi, passando per cucce e abitini colorati all'ultima moda, qui qualche spunto per Fido.

