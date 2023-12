Panettone Maximo 2023, Roma conquista il primo posto: il migliore dolce più iconico del Natale

Il 3 dicembre si è tenuta la quinta edizione di Panettone Maximo 2023 al Salone delle Fontane dell’Eur a Roma, 42 pasticcerie e forni hanno gareggiato nelle due categorie principali: panettone tradizionale e panettone al cioccolato. Si è aggiudicato il primo posto con una doppia vittoria, miglior Panettone tradizionale e al cioccolato la pasticceria romana Vizio, con un laboratorio in provincia a San Cesareo. I titolari, pastry chef Simone Cavallo e Dalila Esposito, non si aspettavano questo traguardo ed hanno rivelato il segreto del loro successo: la profonda ricerca di materie prime ed un lavoro continuo fatto di sacrifici e tanto impegno. Vizio Roma ha ottenuto il secondo posto nella categoria Miglior Panettone tradizionale, a seguire Spiga d’Oro Bakery, Maison Lafè, Bonfì, Gerri Pasticceria. Solodamanduca ha conquistato il secondo posto nella categoria Miglior panettone al cioccolato, a seguire Pane e Salumi e Fortini Lab. Spiga d’Oro Bakery ha vinto il Premio del Pubblico, a seguire Caffè Masulli 1927, Zest Pasticceria, Antico Forno Carbé, Pasticceria D’Antoni. Solodamanduca ha vinto il Premio Stampa Estera, a seguire Sabotino, Bonfì e Fortini Lab. Miglior comunicazione digitale: Il Frantoio, Giano Pasticceria, Pasticceria Panzini, Pasticceria D’Antoni, La Dolce Tuscia. Nel salone delle Fontane all’Eur non solo si sono raggruppati 42 pasticcerie che hanno gareggiato per aggiudicarsi i vari premi, si sono tenuti anche diversi show cooking con chef stellati proveniente da diverse parti d’Italia. Gli esperti si sono cimentati insieme al pubblico nella preparazione di panettoni e dolci al piatto che, come ha affermato lo chef Francesco De Padova del ristorante Santa Elisabetta – Firenze (2 stelle Michelin), lasciano il segno e fanno sì che quel ristorante diventi “il posto del cuore”.

Foto Credits Beatrice Manocchio; musica Korben