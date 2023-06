Pesci mangia plastica invadono le spiagge italiane: ecco di cosa si tratta

Le spiagge italiane sono da sempre una delle attrazioni principali per i turisti di tutto il mondo. Purtroppo, negli ultimi anni, si sta verificando un fenomeno preoccupante che minaccia la salute degli ecosistemi marini: la diffusione incontrollata di plastica, fuori e dentro le acque. La plastica, come sappiamo, è un materiale altamente inquinante e non biodegradabile. Per questo, diverse spiagge italiane hanno anche implementato progetti innovativi per il riciclo della plastica. Ad esempio, alcune organizzazioni stanno installando contenitori giganti, che possiamo definire pesci mangia plastica, per la raccolta dei rifiuti, in modo da creare grandi installazioni artistiche lungo i viali delle città. I primi pesci mangia plastica sono comparsi sul litorale marino del Comune di Taranto, sul lungomare di Cetraro, ad Ascea nel Cilento e nel Comune marchigiano di Mondolfo-Marotta.

