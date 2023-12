Principe Harry e Meghan, critiche sulla cartolina di Natale: l'omissione e l'aggiunta sconcertante

La cartolina di Natale rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle ha scatenato una serie di reazioni contrastanti tra i fan reali. La coppia ha presentato un'immagine allegra dalla cerimonia di chiusura degli Invictus Games, ma ciò che ha attirato l'attenzione è stata l'omissione di un elemento fondamentale e un'aggiunta che ha lasciato perplessi molti dei seguaci reali. La foto, che si distingue per uno sfondo verde intenso punteggiato da fiocchi di neve, è accompagnata da un messaggio di festa. Tuttavia, ciò che ha destato sorpresa è stata l'assenza dei loro amati figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, presenti nelle precedenti edizioni della cartolina natalizia. Questo fatto non è passato inosservato tra i seguaci della famiglia reale, che hanno espresso la loro delusione e stupore sui social media. Ma non è solo la mancanza dei loro figli a destare perplessità. C'è anche un pulsante di riproduzione al centro della cartolina, presumibilmente per un breve video animato. L'assenza dei figli e il design della cartolina di Natale di Harry e Meghan hanno scatenato reazioni contrastanti tra i fan reali, lasciando aperte diverse domande sulla scelta della coppia e sulle loro future azioni nel contesto della famiglia reale britannica.

