«Principe Harry non è il figlio di Re Carlo?», spunta la lettera choc di Lady Diana sul padre biologico

Le indiscrezioni sul dubbio che il Principe Harry potesse non essere il figlio di Re Carlo non sono affatto nuove, anzi risalgono almeno a quando il nuovo monarca altro non era che il Principe di Galles. Ma riemergono nuovamente a causa – o forse grazie – al libro di Anna Pasternak dal titolo “Princess in Love”. L’autrice ha indagato a fondo sulla vita sentimentale di Lady Diana che, come ben sappiamo, si è ribellata alla lealtà di Carlo per Camilla facendo intime conoscenze qua e là. Tra gli amanti storici annoveriamo certamente James Hewitt, ufficiale della cavalleria britannica che intrecciò con la moglie di Carlo una relazione amorosa già dal 1983. Nel libro di Pasternak è pubblicata una lettera secondo cui Diana confidò all’amante che Harry era suo figlio biologico: Carlo che qualche anno fa, per mettere a tacere le malelingue, ordinò al figlio di sottoporsi al test del Dna. Cosa emerge ancora.

