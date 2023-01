Principe Harry si sente male dopo le scuse del fratello William: il momento triste

Le pagine di Spare, il libro autobiografico del principe Harry, contengono numerosi aneddoti che lo collegano alla sua famiglia, specialmente a William. Durante uno di questi momenti, Harry ha raccontato di essersi sentito male dopo una discussione con suo fratello, avvenuta proprio la notte prima di sposare Meghan Markle. Harry stava festeggiando con degli amici al Coworth Park Hotel, dove avrebbe dovuto raggiungerlo per cena (e dopo cena) William. Il fratello, però, all'ultimo minuto avrebbe tentennato sulla sua partecipazione a causa di «Kate e i bambini. Scusami, non posso». Alla fine, Harry e William sono riusciti a cenare insieme prima di andare a salutare la folla e William avrebbe redarguito Harry, chiedendogli: «Perché saluti la folla, Harold?». «Mi sono sentito male per questo», ha spiegato Harry.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com