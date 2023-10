Principe William e la maledizione del Duca di Cambridge: la storia (sfortunata) di quel titolo che si potrebbe abbattere sui figli

Il Principe del Galles, William, detiene una serie di titoli reali ma uno di essi ha una storia notoriamente sfortunata. Questo titolo è stato creato durante il regno di re Carlo II nel 1660 ed è stato segnato da una serie di tragedie e interruzioni nel corso dei secoli. Tuttavia, il destino di questo titolo ora è legato al futuro dei suoi figli, il Principe George e il Principe Louis, e dipenderà da quando il Principe William salirà al trono e dalle circostanze che si verificheranno in seguito. Abbiamo detto che il Principe William detiene diversi titoli reali ma è quello di Duca di Cambridge ad avere un passato piuttosto tragico. Il primo Duca di Cambridge, Charles Stuart, morì quando aveva solo sei mesi, seguito dal suo fratello minore James, che morì giovane a causa di vaiolo o peste bubbonica. Anche il nipote maggiore del re, Edgar Stuart, morì a soli tre anni. Dopo una serie di tragiche morti, il titolo rimase inutilizzato fino al 1706, quando la regina Anna nominò il futuro re Giorgio II il quinto Duca di Cambridge. In seguito, il titolo ha continuato ad avere una storia sfortunata. Il matrimonio del principe George, Duca di Cambridge, con Sarah Fairbrother è stato considerato non valido ai sensi del Royal Marriages Act del 1772, e tutti i suoi titoli si sono estinti alla sua morte. Il prossimo Duca di Cambridge potrebbe essere il Principe George, figlio del Principe William. Se George erediterà il titolo dipenderà da quando suo padre diventerà re, e da quando si sposerà. Il titolo di Duca di Cambridge ha una storia piuttosto sfortunata e incerta, e la maledizione potrebbe influenzare il futuro del Principe George o di suo fratello, il Principe Louis.

