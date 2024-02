Re Carlo e il cancro, Nostradamus aveva previsto tutto? Ecco cosa diceva nella profezia

La notizia che Re Carlo III abbia il cancro ha in brevissimo tempo fatto il giro del mondo. Buckingham Palace ha svelato soltanto che il re d'Inghilterra ha un tumore e che ha cominciato le cure per trattarlo, senza ulteriori dettagli. E intanto, mentre in molti si chiedono cosa succederà alla monarchia britannica, qualcuno si ricorda di una profezia di Nostradamus, che aveva individuato il 2024 come un anno particolarmente drammatico per il Regno d'Albione. Ma cosa aveva predetto il mistico francese? Scopriamolo insieme.

