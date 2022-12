Vacanze Romane, in vendita la casa dove vennero girate le famose scene del film con Peck e Hepburn: ecco dove si trova

Finisce un'era per Roma, quella di Vacanze Romane, film con Gregory Peck e Audrey Hepburn che nel corso degli anni ha conquistato milioni di persone. Alcune scene sono state girate in una casa che è stata appena messa in vendita. Ne ha parlato il proprietario a Repubblica. La casa in via Margutta è stato il set più famoso di diverse scene di film. In particolare è conosciuta per essere stata la location di Vacanze Romane. Impossibile dimenticare Audrey Hepburn e Gregory Peck in giro per le vie della città eterna. La mansarda è passata alla storia ed è diventato un luogo culturale e turistico. Infatti, sono tanti i visitatori che non perdono occasione di fare un salto da quelle parti e scattare qualche foto all'edificio che ha ospitato registi come Fellini, Mastroianni, Gassman e tanti altri ancora. Non ci sono notizie sul prezzo, ma senza dubbio il costo sarà elevato vista la popolarità e notorietà del posto.

Foto Shutterstock e Kikapress; music Once Again from Bensound.com