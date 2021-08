(Agenzia Vista) Dubai, 04 agosto 2021

Walter Zenga si vaccina per la quarta volta per poter tornare in Italia. L'ex portiere si era vaccinato con due dosi di Sinopharm, ma il farmaco anti-covid cinese non è riconosciuto a livello europeo.

