Alessio Falsone insulta Beatrice Luzzi e Simona Tagli: le parole che fanno scoppiare il caso

Al Grande Fratello ne succedono sempre di tutti i colori e, stavolta, una scena che si è dipanata dopo l'ultima puntata ha fatto scatenare il popolo dei telespettatori. Alessio Falsone, seduto placidamente sul divano mentre Beatrice e Simona Tagli discorrevano, ad un certo punto si è reso protagonista di un gesto inaspettato, con tanto di insulto nei confronti delle due. Infastidito dai discorsi delle coinquiline, infatti, Falsone si è alzato bruscamente esclamando contro di loro con una parola tagliente. Il suo gesto ha suscitato un'ondata di reazioni avverse da parte dei telespettatori, che non hanno esitato a esprimere la loro indignazione per quanto pronunciato dal concorrente. Alcuni, addirittura, hanno chiesto a gran voce un intervento della produzione, chiedendosi per quale motivo non siano stati presi provvedimenti contro di lui e mettendo in discussione il suo ruolo all'interno della casa.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben