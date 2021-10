Alex, Nicol e Tommaso: ecco i primi inediti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi

Nuova musica dalla scuola di Amici, la cui edizione 2021 ha preso ufficialmente il via con i primi allievi della classe. Neanche il tempo di riempire i banchi del talent di Maria De Filippi che tre giovani promesse sbarcano sulle piattaforme ufficiali. Dalla mezzanotte di lunedì 4 ottobre, infatti, sono stati resi disponibili online e tre inediti di altrettanti concorrenti. In ordine rigorosamente alfabetico troviamo: Alex che firma il singolo “Sogni al cielo”, prodotto da Francesco Katoo Catitti; quindi, c’è la giovane Nicol con il singolo dal titolo “Onde”, cofirmato insieme a Mameli e prodotto da Zef; e Tommaso che esordisce con “Solo per paura” di cui il giovane allievo firma il testo mentre la produzione è curata da Michele Canova Iorfida. L’edizione 2021 della scuola schiera nel canto il trio di prof formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

