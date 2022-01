Andrea Bocelli, Cesare Cremonini e Marco Mengoni raccontano Sanremo in tre playlist tematiche

Il Festival di Sanremo è anche l’occasione per tornare alle edizioni del passato e ripercorrere i brani più iconici. Apple Music ha deciso di celebrare la manifestazione canora con una sezione speciale con tanti contenuti tematici. Imperdibili le tre playlist “Il mio Sanremo” curate da Andrea Bocelli, Cesare Cremonini e Marco Mengoni. «Il palco sanremese è come un album di ricordi – afferma Bocelli – ho vissuto alcuni tra i momenti più importanti della mia vita. Cantare a Sanremo ha sempre il buon sapore del fare musica in famiglia, tra persone amiche». Anche quello di Cremonini è un itinerario personalissimo tra i brani della tradizione sanremese. Grande varietà anche per ‘Il mio Sanremo’ di Marco Mengoni, che afferma: «Fare questa playlist è stato come fare un viaggio nella memoria. Ad ognuna mi lega un ricordo indelebile, un'emozione incredibile».

Grafiche Apple, musica da ufficio stampa; music Perception from Bensound.com