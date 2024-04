GialappaShow, Tony Hadley e i Neri per Caso emozionano il pubblico con ‘Through the Barricades’

Tony Hadley, cantante britannico ed ex frontman degli Spandau Ballet, si è esibito sulle note di ‘Through the Barricades’ assieme ai Neri Per Caso sul palco di GialappaShow (in onda ogni mercoledì, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky). La suggestiva performance canora è stata accompagnata dall’eccezionale pianista Francesca Tandoi e ha riempito di emozione tutto lo studio. Immagini da Ufficio Stampa