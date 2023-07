Barbie, svelato lo stipendio stellare di Margot Robbie: è diventata la star più ricca

Alcune fonti avrebbero rivelato l'incredibile stipendio di Margot Robbie per interpretare il ruolo di Barbie nel nuovo film di Greta Gerwig. Margot è diventata una delle attrici più pagate di Hollywood proprio grazie a questo ruolo. Il film ha subito avuto un grande successo al botteghino, incassando 337 milioni di dollari nella sua settimana di apertura. È stata pagata 12,5 milioni di dollari per il suo ruolo, diventando l'attrice più pagata di Hollywood e portando il suo patrimonio netto a 40 milioni di dollari. Oltre alla recitazione, Margot è anche co-fondatrice della società di produzione LuckyChap Entertainment con suo marito Tom Ackerley. È diventata ambasciatrice del marchio Chanel e ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie per Nissan e Calvin Klein.

