Brunori Sas racconta Cheap!: «Registrato a dicembre e pubblicato a gennaio. Più di così?»

Escono a sorpresa cinque nuove canzoni di Brunori Sas, alias Dario Brunori, che - a due anni esatti da Cip! - rilascia Cheap!. Cheap è il divertente acronimo di Cinque Hit Estemporanee Apparentemente Punk e condensa arrangiamenti scarni e sporcature nei suoni in 16 minuti di puro divertissement. «Questo mini album, così mi piace definirlo, nasce dall’idea di fare qualcosa di estemporaneo, di rapido. - dice Brunori Sas - Da una parte volevo che ci fosse quell’entusiasmo di quando registravo le canzoni a casa e subito facevo ascoltare le demo. Dall’altra perché mi sembrava corretto, visto che tratto temi di attualità e l’attualità oggi galoppa a ritmi frenetici. Volevo che non passasse troppo tempo tra la scrittura e la pubblicazione. L’ho registrato a dicembre e pubblicato a gennaio. Più di così non posso. Sono pur sempre un uomo del Sud».