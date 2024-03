Cesare Cremonini, attesa per il nuovo progetto: il cantautore al lavoro a Londra con Mike Gerson

Cesare Cremonini prosegue il suo viaggio creativo. Si trova, infatti, in questi giorni a Londra nei prestigiosi British Grove Studios di Mark Knopfler, dove ha registrato il gotha della musica mondiale, dai Rolling Stones ai Travis, dagli Who ai Last Shadow Puppets. Cesare sta lavorando per il suo nuovo album con un dream team d’eccezione: in primis Mike Garson, pianista di fama internazionale. Al suo fianco anche il produttore Nick Patrick che ha realizzato gli album orchestrali di giganti come Aretha Franklin, Beach Boys, Johnny Cash ed Elvis Presley.

Foto Erika Serio, immagini da ufficio stampa