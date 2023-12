Chiara Ferragni, il maglioncino grigio nel video di scuse: «Ecco cos'è davvero»

La vicenda legata alla questione del pandoro di Chiara Ferragni continua a tenere banco sui social, suscitando ancora grande discussione e continuando a dar vita a un dibattito che ormai si è spostato dai fatti in sé al video di scuse condiviso dalla celebre influencer. Oltre alle inevitabili polemiche, la fondatrice di The Blonde Salad si ritrova al centro di critiche anche per il suo look mostrato nel video pubblicato sui suoi canali social. Mentre qualcuno ha bersagliato questa sobrietà accusando Chiara di averla sapientemente costruita, c'è però chi fa notare che quel look tanto è tranne che compassato. Andiamo a scoprire perché.

