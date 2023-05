Ciao Darwin, Giulia Salemi dà buca a Sonia Bruganelli: la reazione della moglie di Paolo Bonolis

Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin, che avrebbe dovuto vedere Giulia Salemi leader del gruppo influencer e Cristina Quaranta di quello dei lavoratori. Improvvisamente, però, Giulia sarebbe stata sostituita da Soleil Stasi, un'altra influencer. La decisione ha scatenato molte discussioni sui social e i fan di Giulia hanno incolpato la moglie del conduttore e produttrice del programma, Sonia Bruganelli, che avrebbe un debole per Soleil. Tuttavia, Sonia ha fatto intendere su Instagram che sarebbe stata Giulia stessa a dare forfait, ma i motivi dietro questa decisione non sono noti. In ogni caso, la nuova edizione di Ciao Darwin dovrebbe andare in onda in autunno su Canale 5 e gli spettatori potranno vedere come si svilupperà la sfida tra i Lavoratori e gli influencer guidati da Soleil.

