Flavia Vento e la sua verità su Totti: le dichiarazioni in tv

Flavia Vento ha comunicato che sarà ospite nel programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo su Rai1 per raccontare tutta la verità sul calciatore. L'intervista è prevista per il 5 gennaio. Flavia rivelerà alcuni dettagli importanti sulla storia con Totti. Non risparmierà anche battute al veleno su Ilary Blasi che non faranno piacere nè alla conduttrice nè a Franceso Totti. Difatti è sempre circolato questo gossip tra Flavia Vento e Francesco Totti, anche se quest'ultimo ha sempre negato. Anche Fabrizio Corona diceva al tempo di avere delle prove su questo gossip. Ma queste affermazioni causarono grande clamore, soprattutto nella conduttrice. Flavia Vento dunque torna a parlare di una questione che da ormai mesi e mesi sta tenendo banco nel gossip italiano: il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rinfocolato dalla pubblicazione di Unica, il docufilm che offre la versione della conduttrice dell'Isola dei Famosi e che parla dei tradimenti dell'ex marito. La showgirl è infatti stata per anni al centro delle chiacchiere su una presunta scappatella con l'allora capitano della Roma. E, per questo motivo, proprio Flavia Vento, oggi, fa sapere che presto dirà tutto quello che ha da dire a riguardo. Quali saranno le sue confessioni in tv?

Foto Kikapress