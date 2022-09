Francesco Totti sarà tra i protagonisti dell'edizione numero 31 de La Partita del Cuore, in onda stasera in tv su Rai Due alle ore 21.15 in diretta dall'U-Power Stadium di Monza. Una gara che vede il ritorno in televisione del Pupone dopo la separazione da Ilary Blasi.

Foto Kikapress, ufficio stampa Associazione La Partita del Cuore Onlus; music Memories from Bensound.com