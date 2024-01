GF, Anita Olivieri insulta Garibaldi: «Ha preso il diploma al bagno»

Anita Olivieri ha da sempre suscitato nel grande pubblico sia apprezzamenti che tante critiche. In particolare Anita ha sviluppato un'amicizia importante con Giuseppe Garibaldi, uno dei grandi protagonisti di questo Grande Fratello 2023. Nelle ultime ore gli spettatori del programma hanno notato una conversazione avvenuta tra Massimiliano Varrese e Anita Olivieri proprio sul Garibaldi. Infatti Max avrebbe detto: «Giuseppe ha fatto lo scientifico». Al che Anita avrebbe replicato: «Seh, al bagno!». Allora il pubblico è insorto sulla piattaforma X attraverso alcuni tweet e commenti alquanto indispettiti dopo le parole della Olivieri. In molti infatti hanno considerato offensivo ciò che ha detto Anita e auspicano ulteriori provvedimenti per la prossima puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Dal canto suo, la Olivieri ha detto prima della della puntata di non sentirsi pronta a ulteriori mazzate. Staremo a vedere cosa accadrà nella casa più spiata d'Italia!

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy