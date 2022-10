Gf Vip, cosa svela Antonino su quel filmato dello sputo di Elenoire: lo ha affermato stanotte

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi, Antonino Spinalbese è tornato a parlare in maniera molto agitata di un filmato mostrato dalla produzione durante la diretta. Si tratta del video in cui lui ed Elenoire Ferruzzi stavano in giardino e, dopo il passaggio di Nikita Pelizon, la concorrente dalle lunghissime unghie aveva sputato a terra in segno di disprezzo, facendo scoppiare a ridere l’ex compagno di Belen Rodriguez. Ebbene, durante la notte, Antonino ha provato a ritrattare e a spiegare le sue ragioni, mettendo in dubbio quanto visto in quello stesso filmato…

