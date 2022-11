Gf Vip, il vestito di Oriana è cortissimo: scatta la censura degli autori

Pur essendo entrata in gioco per ultima, Oriana Marzoli è probabilmente la concorrente più censurata di questa edizione del GF Vip. Il motivo risiede negli abiti cortissimi che indossa che fanno sì che le si veda il lato b praticamente da ogni angolazione. Un dettaglio che ha costretto la regia ad intervenire in due modi diversi, ovvero con la censura e con un richiamo alla concorrente. Oriana sarebbe stata infatti invitata a mettere vestiti meno “censurabili” e che non costringano la produzione a cambiare inquadratura ad ogni suo movimento.

