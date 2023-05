Giancarlo Magalli, ira su Michele Guardì e Salvo Sottile: cosa ha scritto sui social

Giancarlo Magalli ha recentemente espresso un profondo rancore nei confronti del suo ex collega, Michele Guardì, con cui ha condiviso trent'anni di lavoro nel programma “I Fatti Vostri”. il conduttore ha espresso la sua delusione nel constatare che Guardì è stato ospite di diversi programmi di recente senza mai fare alcun cenno alla loro lunga collaborazione Ma le critiche di Magalli non si sono fermate qui. Ha anche preso di mira l'attuale conduttore di “I Fatti Vostri”, Salvo Sottile Da due edizioni, Sottile conduce il programma insieme ad Anna Falchi, ottenendo ottimi risultati di ascolto Il conduttore ha espresso fastidio nel constatare che Sottile avrebbe iniziato una sorta di «campagna» contro di lui affermando di raddoppiare gli ascolti rispetto al suo periodo di conduzione. Le dichiarazioni forti di Giancarlo Magalli non hanno ancora ricevuto risposta né da parte di Michele Guardì né da Salvo Sottile.

Foto Kikapress; music Korben