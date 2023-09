Grande Fratello, il video che smaschera l'accordo degli inquilini contro Beatrice Luzzi: «Facciamo finta dai»

Nella quinta puntata del Grande Fratello 2023 sono emerse dinamiche diverse, con momenti di allegria grazie a Ciro Petrone, Fiordaliso e altri che hanno seguito il gossip nella Casa. Beatrice e Massimiliano sembravano aver trovato la pace, ma nel corso della diretta sono emersi nuovi conflitti, con Beatrice che ha accusato Massimiliano di volerla isolare dagli altri coinquilini.Beatrice ha poi condiviso emozioni personali sulla sua famiglia, incontrando i suoi due figli fuori dalla Casa. Entrambi sono intervenuti per rassicurarla e sostenere il suo comportamento all'interno del reality. E proprio durante la sorpresa, è spuntato sui social un video che smaschererebbe l'accordo di alcuni inquilini, che si sentono dire: «Dai alzatevi, ci sono i bambini, facciamolo per i figli, facciamo finta dai» per mostrarsi solidali nei confronti di Beatrice.

