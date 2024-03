Greta Rossetti, figuraccia della mamma Marcella Bonifacio: il dietrofront in diretta non convince

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, uno dei momenti più discussi è stato l'ingresso in scena di Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, tra le concorrenti protagoniste del reality show di casa Mediaset. Nei giorni precedenti, i riflettori erano stati puntati sulle critiche pesanti espresse dalla donna e da Joseph, fratello di Greta, nei confronti di Sergio D'Ottavi, reo di essersi avvicinato troppo alla figlia. Queste accuse, veicolate attraverso i social, avevano sollevato un polverone di polemiche, tanto che la madre di Greta era arrivata persino a confrontarsi in modo acceso con lo staff dello stesso D'Ottavi. Tuttavia, durante la diretta televisiva, è accaduto qualcosa di inaspettato: Marcella ha improvvisamente cambiato tono e atteggiamento. Tuttavia, nonostante il suo improvviso mutamento, i telespettatori sui social non hanno risparmiato critiche feroci nei confronti della donna, contro la quale si è alzato un vero e proprio polverone.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; musica Korben