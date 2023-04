Il cast di Mare Fuori al Baff: «Serie coraggiosa, il successo ha portato una responsabilità etica»

Domenica delle grandi occasioni al B.A. Film Festival, che ha ospitato con entusiasmo il cast della serie fenomeno Mare Fuori. Protagonisti di una serata evento domenica 16 aprile, Lucrezia Guidone, Domenico Cuomo, Clara Soccini e Vincenzo Ferrera sono stati accolti da una folla di fan adoranti. Prima dell’appuntamento pubblico (andato sold out in pochi minuti), gli attori hanno dedicato uno spazio alla stampa e agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. «I grandi risultati arrivano anche con un cast giovanissimo, molti sono alle prime esperienze – spiega Guidone – Sono rimasta colpita dal lavoro di tutti e questo grande risultato fa ben sperare per il futuro». Aggiunge, quindi, Ferrera: «Questa serie è diventata anche una responsabilità etica, una bomba atomica micidiale. E lo capiamo dal tipo di messaggi che ci arrivano. Ed è una serie coraggiosa».