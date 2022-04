Il mondo dello spettacolo supporta la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet

Una maratona di 14 ore trasmessa in live streaming su RaiPlay (e in differita il giorno successivo su Vatican News) per celebrare la 52a Giornata Mondiale della Terra. È #OnePeopleOnePlanet – ideata da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari – che il 22 aprile accompagnerà gli spettatori dalla Nuvola di Fuksas di Roma. Come da tradizione, l’appuntamento si concluderà alle ore 21 con l’evento musicale di Earth Day Italia. Quest’anno il segmento musicale si intitola La Voce della Terra e conta sulla conduzione straordinaria del Maestro Giovanni Allevi, Ambassador dell’Earth Day European Network, affiancato da Carolina Rey.