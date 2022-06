Isola 2022, Marco Cucolo ora critica Luxuria e il prolungamento del reality: ecco cos'ha detto

L’uscita di scena di Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi è stata parecchio movimentata. Il naufrago si è sentito male e gli hanno diagnosticato i calcoli alla cistifellea. Come se non bastasse l’ex concorrente ha anche affrontato una crisi con la compagna Lory Del Santo. I due sembravano innamoratissimi, ma il reality li ha messi a dura prova. In un'intervista il diretto interessato si è lasciato andare a qualche dichiarazione.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com