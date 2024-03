Ivan Granatino, nel singolo “Bella comme a te” anche Marco D’Amore: «Canzone dedicata a mia moglie»

“Bella comme a te” (Believe) è il titolo nuovo singolo – e videoclip – del poliedrico artista napoletano Ivan Granatino che anticipa l’album di prossima pubblicazione. Il brano, prodotto da Napule Allucca, include la straordinaria partecipazione del regista, attore e sceneggiatore Marco D’Amore. Ad accompagnare la traccia, il videoclip ufficiale diretto da Marco Cantone che prosegue la trilogia iniziata con il precedente “Malincunia”. «È una canzone d’amore, una dedica e un inno alla vita. È un inno alla famiglia che ho voluto fortemente scrivere per mia moglie ed è nato in un momento molto particolare», spiega Granatino.

Immagini da ufficio stampa