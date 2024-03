Kate Middleton, la spiegazione sulla foto modificata con i figli fa preoccupare: quel dettaglio

È scoppiato tutto un caso internazionale intorno a una foto “manipolata” di Kate Middleton e dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. A farla emergere sono state alcune tra le principali agenzie fotografiche del mondo che, domenica sera, hanno ritirato una foto pubblicata sui social e rilasciata da Kensington Palace. Il motivo? L’immagine non è genuina ed è stata in qualche modo manipolata dallo stesso palazzo. Ne sono venute fuori le scuse della stessa principessa di Galles ma anche qualcosa di più. Gli osservatori più attenti, infatti, stanno rilevando che l’immagine è un vero e proprio collage, messo insieme con programmi di fotoritocco ma anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ma cosa sarà successo davvero? Qual è la verità dietro questo nuovo caso? C'entreranno forse le mille indiscrezioni che vogliono la convalescenza della principessa come una copertura volta a nascondere il fatto che tra lei e il Principe William sia finita?

Foto Shutterstock, Kikapress; musica Korben