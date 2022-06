L’estate di Baby K è a ritmo di Bolero con Mika: ecco la nuova hit da inserire in playlist

Tra i brani dell’estate 2022 c’è anche Bolero, singolo che ambisce a diventare tormentone di stagione disponibile dal 17 giugno. Le voci sono quelle di Baby K e di Mika, che sorprendono con un pezzo che strizza l’occhio alla synthwave Anni Ottanta. Il ritmo è uptempo ma i due artisti non rinunciano a cantare una vena di malinconia, raccontando la nostalgia dei momenti condivisi. E nel momento in cui si vivono le giornate più spensierate, il ricordo vola a una relazione finita che è solo ricordo. Ma chissà cosa avranno in serbo le stelle…

Foto da ufficio stampa, Kikapress; music Perception from Bensound.com